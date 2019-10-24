Фото львів’янина увійшла у 25 найкращих за версією National Geographic YourShot Суспільство | 16-10-2019, 19:46 0 205 Концептуальна фоторобота львівського професійного фотографа Артура Абраміва на тему «Планета в Балансі» увійшла у 25 найкращих фотографій з усього світу за версією National Geographic YourShot.



Ця фотографія буде представлена National Geographic світовій спільноті на виставці під гаслом «Наш останній заклик для досягнення Балансу на Планеті», котра буде відбуватися в Сан-Міґель-де-Альєнде, Meксика у культурній столиці південної Америки на міжнародному фестивалі фотографії PhotoFest з 7 до 10 листопада 2019 року. Мета цієї виставки показати міжнародній аудиторії важливість захисту нашої планети.



Участь у висвітлені цієї теми брали тисячі професійних фотографів із 195 країн. З 13 000 подань Метт Адамс (старший продюсер National Geographic YourShot) та Крістен Макніколас (фоторедактор асоціації National Geographic YourShot) відібрали лише 25 найкращих фоторобіт. Артур Абрамів став єдиним українцем, який увійшов у фінал та який буде представлений світовій спільноті на виставці «Наш останній заклик для досягнення Балансу на Планеті».