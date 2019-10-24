Із 1 жовтня 2019 року – нові довідники податкових пільг Суспільство | 16-10-2019, 19:16 0 228

Головне управління ДПС у Закарпатській області повідомляє, що ДПС України станом на 01.10.2019 оприлюднила:

- Довідник податкових пільг № 94/1, що є втратами доходів бюджету;

- Довідник інших податкових пільг № 94/2.

У зазначених довідниках надано перелік пільг з податку на прибуток, плати за землю, ПДВ, акцизного податку, податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, місцевих податків та зборів, державного мита. Крім того, позначено початок і кінець дії пільг. Довідники розміщено на офіційному вебпорталі ДПС України за посиланням https://tax.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/dovidniki-/54005.html.

Відділ комунікацій

ГУ ДПС у Закарпатській області