Ціна на деревину. Скільки, чому і як. Суспільство | 26-09-2019, 14:31 0 14







Усім відомо, що ліс виконує багато функцій, однією з яких є економічна, тобто забезпечення потреб суспільства у деревині. Досить поглянути довкола і ми бачимо безліч продуктів, які отримані з цього екологічно чистого і практично невичерпного продукту: меблі, столярні вироби, папір, книги та багато-багато іншого. І завдання лісівників полягає в тому, щоб ресурси деревини не вичерпувалися, а наростали поряд зі зростанням попиту на вироби з неї.



Для того, щоб виростити дерево до спілості проходить від 80 до 100, а то й більше років і увесь цей час лісом потрібно опікуватися: від збору насіння до рубок головного користування, а також охороняти його від крадіїв, хвороб і пожеж.



Усі витрати, пов’язані з вирощуванням лісу відображаються у ціні готової до реалізації деревини. Як же вона формується?



Державні лісогосподарські підприємства користуються для цього Методичними рекомендаціями з формування собівартості лісопродукції.



Отже, ціни на лісопродукцію формуються на рівні попиту з врахуванням діючого збору за деревину, витрат на заготівлю, трелювання, навантажування, розвантажування, перевезення на нижній склад, загальновиробничих витрат, адміністративних витрат, витрат на збут та прибуток.



Фактична собівартість лісопродукції калькулюється в розрахунку на знеособлений кубічний метр деревини, без диференціації по розмірах, породах і класах якості. Обумовлено це тим, що всі різновидності лісопродукції (ділова деревина, дрова) виготовляються в єдиному технологічному процесі і в готовому вигляді оцінюються по його завершенні. Крім того, відхилення в собівартості їх заготівлі залежно від вказаних факторів незначні, тому для встановлення цін (цінових співвідношень) між конкретними сортиментами лісопродукції враховується порівняльний аналіз їх якості і споживчих властивостей на умовах відповідного франко.



Оскільки по кожному сортименту одноразово оцінюється декілька різних характеристик (порода деревини, розмір і кількість сучків, наявність і розмір гнилі, розмір кривизни і інші (у відповідності до вимог Державних стандартів) дається комплексна оцінка кожному сортименту виходячи з попиту та пропозиції, які склалися на ринку. При цьому реалізаційна вартість знеособленого кубометра деревини повинна забезпечити беззбиткову діяльність підприємства.



Але це теорія. Тепер наведемо приклад розрахунку собівартості знеособленого кубометра заготовленої деревини підприємствами Львівського ОУЛМГ за перше півріччя поточного року за складовими витрат згідно калькуляції:



Плата за спеціальне використання лісових ресурсів – 77,80 грн за 1 кбм;

Послуги з лісового господарства і лісозаготівель (значна частка робіт в лісі виконується суб’єктами підприємницької діяльності) – 147,30 грн за 1 кбм;

Паливо та енергія на технологічні цілі – 5,00 грн на 1 кбм;

Заробітна плата робітників – 61,30 грн за 1 кбм;

Єдиний соціальний внесок (нарахування на зарплату) - 13,40 грн на 1 кбм;

Витрати на утримання та експлуатацію обладнання – 66,20 на 1 кбм;

Утримання державної лісової охорони – 167,70 грн на 1 кбм;

Витрати на лісогосподарські роботи і послуги – 81,30 грн на 1 кбм;

Перевезення деревини та навантажувально-розвантажувальні роботи – 163,70 грн на 1 кбм;

Адміністративні витрати – 114,80 грн на 1 кбм;

Витрати, пов’язані зі збутом деревини – 57,30 грн на 1 кбм;





Всього витрат на заготівлю деревини – 955,80 грн на 1 кбм.



Середня реалізаційна ціна знеособленого кубометра деревини, заготовленої у першому півріччі 2019 року склала – 1019,20 грн за 1 кбм.



Рентабельність лісозаготівель – 6,6%.



Слід зазначити, що при загальному обсязі реалізації продукції в сумі 501,8 млн.грн – 400,6 млн.грн, або 80% – витрати на ведення лісового господарства та здійснення лісозаготівель.



При цьому за цей період до державного бюджету сплачено 94,1 млн. грн, до місцевого бюджету – 47,4 млн.грн та ЄСВ – 42,8 млн.грн. Всього – 184,3 млн.грн.



Після сплати всіх податків і обов’язкових платежів чистий прибуток державних лісогосподарських підприємств за 6 місяців поточного року склав 7,5 млн.грн.



Наведені розрахунки показують, що державні лісогосподарські підприємства Львівського ОУЛМГ не отримують надприбутків від своєї господарської діяльності, а практично усі зароблені кошти інвестують у лісове господарство.



З вищевикладеного виникає питання – які шляхи зменшення собівартості продукції та підвищення ефективності роботи лісогосподарських підприємств?



Відповідь доволі проста – суттєве підвищення продуктивності праці за рахунок докорінного оновлення та вдосконалення всього технологічного процесу лісогосподарських та лісозаготівельних робіт, зменшення податкового навантаження на лісове господарство та державна фінансова підтримка галузі.







Відділ економіки та фінансів Львівського ОУЛМГ