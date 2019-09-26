ГРОМАДЯНИН ТУРЕЧЧИНИ ХОТІВ НЕЗАКОННО ПОТРАПИТИ ДО ЄС Суспільство | 26-09-2019, 13:08 0 52

Військовослужбовці Львівського загону затримали іноземця, який мав намір потрапити до країн ЄС.Інформацію про появу чоловіка біля українсько-польського кордону повідомив прикордонникам відділення інспекторів «Грушів» місцевий мешканець. Невдовзі незнайомець був затриманий. Ним виявився чоловік не слов’янської зовнішності, який хотів в обхід пункту пропуску потрапити в одну з країн ЄС. До кордону він доїхав на таксі. Після співбесіди прикордонникам стало відомо що це громадянин Туреччини, підтверджуючі документи мав при собі, а також він мав підроблену ID – картку Швейцарії. Іноземець доставлений до прикордонного підрозділу для проведення фільтраційно-перевірочних заходів та прийняття правового рішення, щодо притягнення до відповідальності за ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України».

Нагадаємо, що вчора на ділянці відділення «Рава – Руська» був затриманий громадянин Індії.

Пресслужба Львівського прикордонного загону



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