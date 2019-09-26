Чи може іноземець бути підприємцем та обрати спрощену систему оподаткування Суспільство | 26-09-2019, 13:07 0 87

Іноземці та особи без громадянства, які зареєстровані підприємцями згідно із законодавством України, є резидентами. Це визначено п. 177.12 Податкового кодексу України (далі - ПКУ).

Підпунктом 14.1.213 ст.14 ПКУ визначено, що резидент - це фізична особа, яка має місце проживання в Україні. У разі якщо особа має місце проживання також в іноземній державі, вона вважається резидентом, якщо така особа має місце постійного проживання в Україні. Якщо особа має місце постійного проживання також в іноземній державі, вона вважається резидентом, якщо має більш тісні чи економічні зв’язки (центр життєвих інтересів) в Україні.

У разі якщо державу, в якій фізична особа має центр життєвих інтересів, не можна визначити, або якщо фізична особа не має місця постійного проживання у жодній з держав, вона вважається резидентом, якщо перебуває в Україні не менше 183 днів (включаючи день приїзду та від’їзду) протягом періоду або періодів податкового року.

Разом з тим, відповідно до ПКУ фізична особа – підприємець може самостійно обрати спрощену систему оподаткування, якщо така особа відповідає вимогам, встановленим гл. 1 р. XIV ПКУ, та реєструється платником єдиного податку у визначеному порядку.

Враховуючи вищезазначене, фізичні особи - іноземці або особи без громадянства, які зареєстровані суб’єктами господарської діяльності, можуть обрати спрощену систему оподаткування, якщо вони відповідають сукупності критеріїв, що передбачені гл. 1 р. XIV ПКУ.

Відділ комунікацій

ГУ ДПС у Закарпатській області

