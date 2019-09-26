ПРИКОРДОННИКИ ВИЯВИЛИ ТАБЛЕТКИ З ВМІСТОМ НАРКОТИЧНИХ РЕЧОВИН Суспільство | 26-09-2019, 10:37 0 63 thumb=left]http://www.mediastar.net.ua/members/uploads/posts/2019-09/1569483426_4.jpg[/thumb]



Прикордонники Львівського загону, протягом доби виявили у двох міжнародних автомобільних пунктах пропуску «Угринів» та «Грушів» більш ніж 150 таблеток з вмістом наркотичних речовин. Їх намагалися перевезти громадянин України та громадянка Республіки Польщі. Під час спільного огляду прикордонників та працівників митниці було виявлено: першому випадку 100 таблеток «TRAMADOL», у другому випадку в громадянки Польщі близько 60 таблеток з вмістом наркотичних речовин – шести різних торгових марок.По даним фактам було проінформовано працівників Нацполіції.Пресслужба Львівського прикордонного загону

#ЗахіднийКордон #Західний_Кордон #прикордонники #кордон #ДПСУ #пограничники #граница #новини



