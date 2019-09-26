Цікаві зустрічі на міжнародній виставці "LISDEREVMASH-2019" Суспільство | 26-09-2019, 10:33 0 77





В межах щорічної виставки «Лісдеревмаш 2019», що проходить на виставковому центрі у м. Києві, відбулись зустрічі з партнерами працівників Львівського ОУЛМГ.

Незважаючи на складну ситуацію на ринку деревини, спадом попиту на готову продукцію лісогосподарських підприємств, потрібно постійно бути в курсі усіх новинок. З цією метою представники Львівського ОУЛМГ відвідали щорічну виставку.

На виставці, на жаль, дуже мало представлено лісогосподарської та лісозаготівельної техніки.

Основні експоненти – переробка деревини, меблеве та столярне виробництво.

При зустрічах з виробниками техніки наші спеціалісти давали свої пропозиції щодо удосконалення діючих моделей, варіантів придбання техніки і ін. Колеги з розумінням слухали наші пропозиції і, надіємось, приймуть їх до уваги.

Загалом, виставка проходить в дуже активній атмосфері, досить багато відвідувачів, серед яких представники як великих так і малих переробних підприємств, державних лісогосподарських підприємств.

Бажаємо усім учасникам виставки, щоб усі ідеї були втілені в життя.



Відділ лісових ресурсів, машин та

технологій Львівського ОУЛМГ

