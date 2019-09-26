«Репід Трайдент – 2019»: майбутні українські офіцери тренуються разом з представниками 14 армій країн Світу Суспільство | 26-09-2019, 08:32 0 77

У проведенні міжнародного командно-штабного навчання із залученням військ «Репід Трайдент – 2019», яке відбувається на Львівщині у міжнародному центрі миро творчості та безпеки, активну участь беруть курсанти та слухачі українських військових навчальних закладів. Загалом задіяні понад 100 майбутніх офіцерів, які опановують військові спеціальності у Військовому інституті телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут, Харківському національному університеті Повітряних Сил імені Івана Кожедуба , Житомирському військовому інституті імені С. П. Корольова, Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Військовій академії (м. Одеса), Національному університеті оборони України та Львівському державному університеті внутрішніх справ МВС України.

Спектр залучення курсантів та слухачів до проведення командно-штабної та практичної фаз навчання – досить різноманітний. Від виконання обов’язків у групі підтримки сценарію навчання так званому «White cell», операторів систем імітаційного моделювання J-CATS під час роботи штабів різних рівнів. І до технічного забезпечення проведення навчання у полі, й, водночас, випробуванні власних наукових розробок.

Залучаючи майбутніх офіцерів до проведення командно-штабного навчання із залученням військ такого високого рівня, ми надаємо їм можливість набратись досвіду, подивитись, як повинні працювати військові структури та командування підрозділів. Безумовно, майбутнє офіцерського корпусу українського війська повинно гартуватись в умовах інтенсивних польових тренінгів, обміну досвідом та переймання новітніх ідей від наших закордонних партнерів, – зазначає спів керівник навчання з української сторони полковник Олександр Жакун.

Цікаву розробку привезли із собою курсанти-зв’язківці ВІТІ імені Героїв Крут. Це безпілотний ретрансляційний комплекс, здатний підтримувати і посилювати зв’язок. БПЛА зроблене з композитних матеріалів. Важить не багато – від 3 до 5 кілограмів і здатний нести 1,5 кілограми вантажу.

Курсант-зв’язківець Дмитро, який також брав участь у розробці цього БПЛА розповідає, що в 2014 році, коли він виконував бойові завдання на Сході України будучи солдатом-зв’язківцем, їм дуже не вистачало подібних технологій.

Доводилось брати радіостанцію, їхати за багато кілометрів та встановлювати її як ретранслятор. А це використання ресурсів, наражання на небезпеку людей та техніки. З використанням цієї «пташки» ми вирішуємо цю проблему і забезпечуємо сталий зв’язок.

Інша система, яку привезли курсанти та офіцери ВІТІ – оптична система розпізнавання, що здатна на великій відстані знаходити і розпізнавати ворожу техніку та озброєння. Система має елементи штучного інтелекту, адже може самонавчатись. Припустимо, один раз ідентифікувавши будь-яку ціль, вона вносить її параметри у свою базу даних. Ця розробка – також плід спільної роботи майбутніх офіцерів-зв’язківців та офіцерів –науковців ВІТІ.

Об’єднана прес-група навчання «Репід Трайдент-2019»Володимир Скоростецький, Тарас Грень

#Rapid_Trident_2019 #АрміяInfrom



