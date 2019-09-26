Україна домовилась про безвізовий режим ще з однією країною Латинської Америки Суспільство | 26-09-2019, 07:52 0 71 Міністр закордонних справ Вадим Пристайко повідомив про підписання угоди, яка дозволяє українцям відвідувати Еквадор без віз.



Джерело: Twitter Пристайка



Дослівно:

Підписано! Еквадор - двадцять перша країна Латинської Америки, з якою матимемо "безвіз". Продовжуємо відкривати двері для наших громадян.



Нагадаємо:



Безвізовий режим із Європейським Союзом діє в Україні вже більше двох років – з 11 червня 2017 року.

8 травня 2019 року Кабінет міністрів України схвалив рішення про підписання угоди з урядом Співдружності Домініки про скасування візових вимог.

Із 15 лютого Уругвай запровадив безвіз для громадян України.

Раніше повідомлялося, що Україна веде переговори про спрощення візового режиму або запровадження безвізу з 22 країнами.

У липні 2019 року Україна підписала з Північною Македонією угоду про безвіз на постійній основі.

24 вересня міністр закордонних справ Вадим Пристайко повідомив про підписання угоди з колумбійським колегою Карлосом Холмсом Трухіо щодо надання безвізу Україні.

