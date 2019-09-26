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Україна домовилась про безвізовий режим ще з однією країною Латинської Америки
|Суспільство | 26-09-2019, 07:52
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|Міністр закордонних справ Вадим Пристайко повідомив про підписання угоди, яка дозволяє українцям відвідувати Еквадор без віз.
Джерело: Twitter Пристайка
Дослівно:
Підписано! Еквадор - двадцять перша країна Латинської Америки, з якою матимемо "безвіз". Продовжуємо відкривати двері для наших громадян.
Нагадаємо:
Безвізовий режим із Європейським Союзом діє в Україні вже більше двох років – з 11 червня 2017 року.
8 травня 2019 року Кабінет міністрів України схвалив рішення про підписання угоди з урядом Співдружності Домініки про скасування візових вимог.
Із 15 лютого Уругвай запровадив безвіз для громадян України.
Раніше повідомлялося, що Україна веде переговори про спрощення візового режиму або запровадження безвізу з 22 країнами.
У липні 2019 року Україна підписала з Північною Македонією угоду про безвіз на постійній основі.
24 вересня міністр закордонних справ Вадим Пристайко повідомив про підписання угоди з колумбійським колегою Карлосом Холмсом Трухіо щодо надання безвізу Україні.
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