Турківщина запрошує на Європейські Дні добросусідства Суспільство | 25-09-2019, 16:48 0 117







27-28 вересня у селах Сянки та Боберка Турківського району відбудуться Європейські Дні Добросусідства







Захід спільно проводить Турківська районна рада та Асоціація «Єврорегіон Карпати – Україна».







Головна мета – ще раз привернути увагу до необхідності створення нових пунктів пропуску на українсько-польському кордоні. Це допоможе нівелювати бар’єри та змінити життя громад на прикордонних територіях, як з українського, так і з польського боку.







«Для Львівщини є вкрай необхідним та важливим розбудова нових пунктів пропуску. Ті, які у нас є, не можуть забезпечити швидкий та комфортний перетин кордону. Тому такими Днями добросусідства ми прагнемо привернути увагу до Турківщини як прикордонного району області та пришвидшити питання будівництва ПП «Боберка-Смольник» », - зазначає голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин.







Також усім охочим пропонуватимуть поставити свій підпис під зверненням до очільників країни щодо необхідності відкриття пункту пропуску у с.БоберкаТурківського району.







«Перехід у селі Боберка гостро необхідний, адже може суттєво скоротити час добирання до кордону не тільки мешканцям Турківського району Львівщини, а й сусідніх районів, і навіть з інших областей. І це дасть можливість покращити економічну та соціальну ситуацію у цьому регіоні», - розповідає голова Турківської районної ради Володимир Лозюк.