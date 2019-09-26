З початку року на Львівщині погашено майже 265 млн грн податкових боргів Суспільство | 25-09-2019, 15:26 0 122

З метою забезпечення скорочення податкового боргу управлінням по роботі з податковим боргом Головного управління ДПС у Львівській області та відокремленими управліннями Головного управління ДПС у Львівській області вжито ряд заходів, в тому числі:

- описано майна в податкову заставу на суму 360,5 млн. гривень;

- направлено 78 позовів до суду щодо надання дозволу на погашення податкового боргу за рахунок готівкових (безготівкових коштів) на суму 63,8 млн. грн., судами задоволено 32 позови на суму 13,7 млн. грн., стягнуто коштів в погашення податкового боргу з банківських рахунків 23,0 млн. гривень;

- направлено 6 позовів до суду щодо надання дозволу на погашення податкового боргу за рахунок заставленого майна боржника на суму 3,3 млн. грн., задоволено 7 позовів щодо надання дозволу на погашення податкового боргу за рахунок заставленого майна боржника на суму 24,2 млн. гривень.

В результаті цих та інших заходів протягом січня-серпня 2019 року погашення податкового боргу склало 264,9 млн. грн., в тому числі:

- живими коштами – 186,4 млн. грн. (стягнення грошових коштів інкасовими дорученнями, реалізація майна боржників за рішенням судів, сплата розстрочених податків та самостійне погашення боргу, інше).

- списання боргу – 107,6 млн. гривень (за рахунок ліквідації підприємств-банкрутів та списання безнадійного боргу, стосовно якого минув строк давності).

Сума заборгованості зі сплати єдиного внеску по області станом на 01.09.2019 складає 4 849,7 млн. гривень.



