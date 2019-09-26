НА ЛЬВІВЩИНІ ПРИКОРДОННИКИ ЗАТРИМАЛИ НЕЛЕГАЛЬНОГО МІГРАНТА Суспільство | 25-09-2019, 15:22 0 99



Військовослужбовці Львівського загону затримали іноземця, який мав намір потрапити до країн ЄС.Інформацію про появу чоловіка біля українсько-польського кордону повідомив прикордонникам відділення інспекторів «Рава - Руська» місцевий мешканець. Невдовзі незнайомець був затриманий. Ним виявився чоловік не слов’янської зовнішності. Після співбесіди прикордонникам стало відомо що це громадянин Індії, який хотів в обхід пункту пропуску потрапити в одну з країн ЄС. Іноземець доставлений до прикордонного підрозділу для проведення заходів перевірки та прийняття правового рішення, щодо притягнення до відповідальності за ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України».

Нагадаємо, що вчора на ділянці цього ж підрозділу були затримані два громадянина Туреччини.

Пресслужба Львівського прикордонного загону



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