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Працівники Львівської митниці вилучили майже 100 норкових шкур

Суспільство | 25-09-2019, 09:35Коментарів: 0 0 Переглядів: 235 235    

Сьогодні, 25.09.2019, вночі громадянка України, місцева мешканка, як водій автомобіля «VW SHARAN» прямувала з Республіки Польща в Україну через пункт пропуску «Шегині» смугою спрощеного митного контролю – «зелений» коридор. Однак митники вивели автомобіль з загального потоку та скерували для проведення поглибленого догляду, і недарма. Під передніми сидіннями водія та пасажира, а також у відсіку двигуна, в ніші, біля акумуляторної батареї було виявлено приховані 99 штук вичинених хутрових шкур норки світло-коричневого та сірого кольорів.
Так громадянка вчинила дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, тобто з використанням засобів або способів, що утруднюють виявлення таких товарів.
Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого ч.1 ст. 483 Митного кодексу України. За цим фактом складено протокол про порушення митних правил. Товар вилучено. Справу скерують до суду.
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