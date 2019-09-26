Доба на Донбасі: один загиблий та поранений Суспільство | 25-09-2019, 08:43 0 128 24 вересня бойовики 23 рази порушили режим припинення вогню, внаслідок чого один український військовий загинув, ще один отримав поранення.



Джерело: Facebook-сторінка командування ООС



Деталі: Противник обстрілював українські позиції із забороненої Мінськими угодами зброї – мінометів калібру 82 мм. Також бойовики використовували гранатомети різних систем, снайперську та стрілецьку зброю.



Обстріли велись поблизу Мар’їнки, Гнутового, Новоселівки Другої, Павлополя, Красногорівки, Водяного, Пищевика, Травневого, Луганського, Кримського, Зайцевого, Новолуганського, Троїцького.



З початку поточної доби противник здійснив 4 обстріли. Один військовослужбовець отримав поранення.