Білий дім хоче виступу перед Конгресом держслужбовця, який поскаржився на Трампа Суспільство | 25-09-2019, 08:36 0 122 У Білому домі працюють над угодою, яка б дозволила співробітнику розвідки, який подав скаргу після розмови президента США Дональда Трампа з президентом Володимиром Зеленським, розкрити її деталі слідчим Конгресу.



Джерело: The New York Times



Деталі: Як повідомляє видання, чиновники адміністрації Трампа розглядають таку можливість, перш за все, задля припинення закликів до імпічменту Трампа.



Зустріч неназваного держслужбовця із слідчими Конгресу дозволила б пролити світло на окремі деталі поданої скарги з приводу намагань президента США змусити українську владу почати розслідування щодо сина Джо Байдена.



Раніше Білий дім заборонив оприлюднювати деталі скарги Конгресу, посилаючись на невідповідність законодавства.



Але в понеділок, у зв’язку із тиском демократів та республіканців, адміністрація розпочала процес скасування цього рішення.



Нагадаємо:



24 вересня спікерка Палати представників Ненсі Пелосі зробила офіційну заяву про ініціювання процедури імпічменту президента США Дональда Трампа з приводу тиску на президента України Володимира Зеленського.

Президент Дональд Трамп доручив 25 вересня оприлюднити стенограму його телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським. Дозвіл на оприлюднення розмови від української сторони в США отримали.

Передісторія:



Минулого тижня стало відомо про розслідування за скаргою неназваного держслужбовця проти Дональда Трампа.

Президента підозрюють у просуванні власних політичних інтересів під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським.

ЗМІ стверджують, що Трамп нібито вимагав від українського колеги розпочати кримінальне розслідування проти свого головного конкурента на президентських виборах Джо Байдена або ж його сина Хантера.

Лідер США також нібито міг шантажувати Зеленського.

Трамп заперечує "некоректність" будь-яких висловлювань зі свого боку в розмові із Зеленським.

Водночас президент США визнав, що обговорював з українським президентом свого політичного конкурента Джо Байдена.