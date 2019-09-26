«Rapid Trident – 2019»: здобуваємо взаємосумісність з НАТО! Суспільство | 24-09-2019, 18:53 0 134

Під час міжнародних навчань «Rapid Trident – 2019», які другий тиждень поспіль тривають на Львівщині у Міжнародному центрі миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, військові з 14 країн Європи та Світу не лише відпрацьовують завдання за сценарієм. У контексті міжнародних навчань відбувається оцінка взаємосумісності підрозділів ЗСУ з підрозділами армій країн НАТО.

Таке оцінювання є, фактично, практичним іспитом, який повинні систематично проходити українські підрозділи. Воно регулярно проводиться з метою перевірки готовності підрозділів Збройних Сил України виконувати функціональні обов’язки, бойові, спеціальні та інші завдання разом з іноземними колегами у складі одного підрозділу в складі багатонаціональних міжвидових угруповань військ під егідою НАТО, ЄС, ООН тощо.

Серед широкого спектру питань, включених до програми перевірки, є знання військовослужбовцями англійської мови та уміння використовувати її у службовій діяльності, відповідність організаційно-штатної структури українських підрозділів до структурних стандартів НАТО, наявність озброєння, військової техніки та засобів зв’язку, знання процесу прийняття рішень за міжнародними стандартами тощо.

Цього року до оцінювання залучається відразу декілька підрозділів. Зокрема, інженерно-саперна рота та рота РХБ-захисту окремого полку оперативного забезпечення оперативного командування «Північ» Збройних Сил України. А також, взвод Військової служби правопорядку ЗС України.

Оцінка підрозділів передбачає виконання практичних дій, правильність яких перевіряється за спеціальним «чек-листом». Кожен підрозділ оцінюють групи спеціально підготовлених фахівців, так звані «Evaluation team». У попередні роки до цих групи переважно входили офіцери з-за кордону. Нині, представників іноземних армій та офіцерів-оцінювачив від Збройних Сил України у командах порівну.

Кожен з підрозділів, що проходить оцінювання повинен у польових умовах продемонструвати свої можливості. Зокрема, воїни-хіміки розгорнули пункт спеціальної обробки озброєння та військової техніки. За ввідною їм потрібно було продемонструвати, як проводиться обробка та знезараження техніки, яка прибула із зони ураження хімічною зброєю або радіоактивними речовинами. Крім того, у рамках оцінювання було відпрацьовано процедуру медичної евакуації військовослужбовця, що постраждав через ураження бойовою отруйною речовиною.

Інженерно-саперному підрозділу було визначено відпрацювати прокладання безпечного проходу для військ серед мінного поля противника. А підрозділ військової поліції показав особливості несення служби на блокпості, а також продемонстрували особливості затримання представників незаконно озброєних формувань.

Додамо, що рота радіохімічного і бактеріологічного захисту та інженерно-саперна рота увійшли до процесу оцінювання у 2008 році. У 2011-му ці підрозділи завершили четвертий етап оцінки НАТО другого рівня. Іншими словами, це останній етап оцінювання, після якого перебувають у готовності до участі у ротаціях Сил негайного реагування НАТО. Під час цих навчань воїни повторюють набуті знання та навички.



Об’єднана прес-група навчання «Репід Трайдент-2019»Володимир Скоростецький, Тарас Грень

#Rapid_Trident_2019 #АрміяInfrom



Відео: ролік1 https://youtu.be/mJZ7tcItiaU

ролік2 https://youtu.be/ScjVTnXvOgM



