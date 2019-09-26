до уваги платників акцизного податку! Суспільство | 24-09-2019, 18:49 0 146





Головне управління ДПС у Львівській області нагадує, що з 1 липня 2019 року на акцизних складах мають бути встановлені витратоміри-лічильники та рівнеміри.

За порушення вимог щодо встановлення та реєстрації витратомірів та рівнемірів встановлені штрафи у розмірі:

20 тис. грн. за кожний необладнаний резервуар та/або не зареєстрований рівнемір – лічильник, а також за кожне необладнане місце відпуску пального наливом з акцизного складу та/або не зареєстрований витратомір-лічильник.

50 тис. грн. за кожне аналогічне повторне порушення протягом року.

Такі штрафи застосовуються:

- з 1 липня 2019 року – до розпорядника акцизного складу, на акцизному складі якого розташовано резервуари, загальна місткість яких перевищує 20000 куб. метрів;

- з 1 жовтня 2019 року – до розпорядника акцизного складу, на акцизному складі якого розташовано резервуари, загальна місткість яких перевищує 1000 куб. метрів, але не перевищує 20000 куб. метрів;

- з 1 січня 2020 року – до розпорядника акцизного складу, на акцизному складі якого розташовано резервуари, загальна місткість яких не перевищує 1000 куб. метрів.

