До місцевих бюджетів Львівщини надійшов майже 41 млн грн плати за ліцензії Суспільство | 24-09-2019, 16:20 0 161 В управлінні контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів Головного управління ДПС у Львівській області повідомили, що за вісім місяців 2019 року надходження до місцевого бюджету плати за ліцензії, що контролюють податкові органи, становлять 40 971,4 тис. гривень. Це на 8,2 відс. більше від очікуваних надходжень.

У серпні 2019 року до місцевих бюджетів Львівської області надійшло 3 866,7 тис. грн. плати за ліцензії.

Протягом січня-серпня 2019 року працівниками управління видано 10 379 ліцензій на право роздрібної торгівлі підакцизною продукцією, з них на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями ‒ 6 027 шт. та тютюновими виробами ‒ 4 352 шт., призупинено дію 1 268 ліцензій та анульовано 1 359 ліцензій.

Інформація про діючі ліцензії знаходиться у відкритому доступі та постійно оновлюється на субсайті територіальних органів ДПС у Львівській області за посиланням: https://lv.tax.gov.ua/reestr-vidanih-licenziy

