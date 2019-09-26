Бойовики порушили тишу 24 рази: двоє захисників поранені Суспільство | 24-09-2019, 08:44 0 143 Упродовж доби 23 вересня бойовики 24 рази порушили режим припинення вогню, у результаті чого двоє українських військовослужбовців отримали поранення.





Джерело: ранкове зведення Операції об’єднаних сил у Facebook.



Деталі: Обстріли зафіксували в районі Богданівки, поблизу Новотроїцького, Водяного, Пищевика, Гнутового.



Також бойовики стріляли неподалік від Талаківки, Новогнатівки, Красногорівки, Луганського, Попасної, Новолуганського, Оріхового, Травневого та Зайцевого.



Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 2 рази порушили режим припинення вогню: поблизу Красногорівки та Травневого.



Нагадаємо:



У суботу і неділю, 22-23 вересня, окупанти в цілому 28 разів порушили режим припинення вогню.