16-річна шведська активістка звернулась до ООН: Ми – на порозі масового вимирання Суспільство | 24-09-2019, 01:07 0 162 Шведська активістка Ґрета Тунберґ, яка стала лідеркою світового екологічного руху, виступила перед очільниками різних країн, що зібрались на кліматичному саміті ООН.



Джерело: Голос Америки.



"Це все – неправильно. Я не маю бути тут. Я маю бути у школі – на іншому боці океану", - наголосила активістка в емоційному зверненні до лідерів світу.



Тунберґ звинуватила посадовців в тому, що вони не вживають необхідних дій, щоб попередити кризу в сфері клімату і зневажають наукові факти, що підтверджують наближення екологічної катастрофи.



"Як ви смієте?" Ґрета Тунберґ звинуватила світових лідерів в тому, що вони "можуть говорити лише про гроші, і казочки про вічне економічне зростання коли "ми – на порозі масового вимирання".

"Ви всі звертається до нас, молоді, у пошуку надії. Як ви можете? - продовжила активістка. - Ви вкрали мої мрії і моє дитинство вашими порожніми словами. Але мені іще пощастило. Люди страждають. Люди вмирають, екосистеми руйнуються. Ми – на порозі масового вимирання, і все, про що ви можете говорити – це гроші, і казочки про вічне економічне зростання. Як ви смієте?"



Ґрета разом із 15 іншими активістами подала скарги до ООН. В документі активісти заявляють, що своєю бездіяльністю в сфері збереження клімату, світові лідери порушують права дітей.



Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив пресі перед самітом — "Визнаймо, у нас не залишилось часу. Ми програємо боротьбу зі зміною клімату".



Нагадаємо:



У Нью-Йорку пройшов масштабний мітинг у рамках глобального протесту проти політики урядів, яка призводить до глобальної кліматичної кризи. На акцію прийшли близько 300 тисяч людей.

Грету Тунберг, засновницю Молодіжного страйку за кліматичний рух, номінували на Нобелівську премію миру.