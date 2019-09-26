Закарпатські митники виявили 51 кг суміші для куріння кальяну Суспільство | 23-09-2019, 20:06 0 156



Сьогодні, 23 вересня 2019 року, в зону митного контролю пункту пропуску «Неветленфолу» Закарпатської митниці ДФС в напрямку «виїзд з України» в’їхав вантажний автомобіль «IVECO», з сербською реєстрацією. Громадянин Сербії, перевозячи вантаж з Росії, каучук синтетичний, планував перетнути кордон з Румунією.

Проте працівники митниці врахували ризики і скерували автомобіль на оглядовий майданчик для поглибленого огляду.

В результаті здійснення огляду працівниками митниці спільно з прикордонниками виявили приховану від митного контролю суміш для куріння кальяну 51 упаковок по 1 кг. Прихована суміш знаходилась в кабіні водія під обшивкою.

Таким чином, іноземець намагався перемістити через митний кордон України товари з приховуванням від митного контролю. Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого частиною 1 статті 483 Митного кодексу України. На підставі ст. 511 Митного кодексу України складено протокол про порушення митних правил.

Закарпатська митниця ДФС

