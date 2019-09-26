На Житомирщині цистерна влетіла в автобус: 9 загиблих Суспільство | 23-09-2019, 09:25 0 139 Пізно ввечері 22 вересня у Житомирській області сталася аварія за участю вантажівки та автобуса, у результаті чого 9 осіб загинули, ще 11 отримали травми.



Джерело: поліція Житомирської області, Державна служба з надзвичайних ситуацій.



Дослівно поліція: "Близько 22:30 на трасі Київ-Чоп, поблизу с. Великий Молодьків Новоград-Волинського району, 55-річний водій "DAF" з напівпричепом (цистерна), рухаючись у напрямку столиці, не впорався з керуванням та зіткнувся з автобусом сполученням "Житомир-Яремче", що стояв на узбіччі дороги".





Деталі: 66-річний водій автобуса зупинився, щоб замінити колесо, частина його пасажирів, вийшли з салону і стояли на узбіччі дороги.



У результаті зіткнення 9 пасажирів автобуса загинули. Водія вантажівки та ще 9 пасажирів автобуса, віком від 42 до 71 року, госпіталізували до Новоград-Волинської лікарні.



ДСНС у ранковому зведенні повідомила, що близько 23:26 рятувальників викликали для деблокації загиблих та постраждалих. ДСНС повідомляє про 9 загиблих та 11 постраждалих.



Поліція за даним фактом відкрила провадження за ч.3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.



Нагадаємо:



Це вже друга подібна аварія за вихідні. 21 вересня між селами Нова Долина та Прилиманським на Одещині переповнена маршрутка зіткнулася з вантажівкою. В результаті 9 людей загинули та 4 отримали травми.