Влада Ірану зняла заборону 1979 року розширивши права жінок Суспільство | 23-09-2019, 08:18 0 137 Іранська влада погодилась зняти заборону для жінок на відвідування футбольних стадіонів.



Джерело: президент Міжнародної федерації футболу Джанні Інфантіно, передає BBC.



Президент ФІФА розповів, що обговорював це питання з іранською владою, і вона його запевнила, що з наступного міжнародного матчу жінкам в Ірані дозволять ходити на футбол.



Першим матчем, на який місцеві жінки зможуть сходити, буде зустріч між збірними Ірану та Камбоджі, яка відбудеться 10 жовтня в рамках відбору на чемпіонат світу 2022 року.



Візиту делегації ФІФА передував інцидент з іранською вболівальницею, яку заарештували за спробу пройти на стадіон під виглядом чоловіка. Вона підпалила себе біля будівлі суду через страх потрапити у в’язницю.



Цей випадок викликав обурення як в Ірані, так і в інших країнах. Футболісти та вболівальники вшановували пам’ять дівчини у всьому світі.



Нагадаємо:



Заборона для жінок відвідувати футбол діє в Ірані після Ісламської революції 1979 року.

