Наступного тижня відбудеться IT Arena 2019

   
MediaStar Logo
   Сьогодні: четвер, 26/09/2019 У Львові відкрили вже другий майданчик для збору великогабаритних та дрібних будівельних відходів...>> З головою Державної служби якості освіти мер Львова обговорив розвиток цієї галузі в Україні...>> Ціна на деревину. Скільки, чому і як....>> У дендропарку «Під Гараєм» триває сезон екскурсій!...>> До державного бюджету від Львівщини надійшло близько 1460 млн грн акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів...>> ГРОМАДЯНИН ТУРЕЧЧИНИ ХОТІВ НЕЗАКОННО ПОТРАПИТИ ДО ЄС...>> Чи може іноземець бути підприємцем та обрати спрощену систему оподаткування...>> РепідТрайдент – 2019»: бій без права на поразку...>> Відповідальність на противагу популізму: чого очікувати від ХІІ Екуменічного соціального тижня...>> У Львові перебуває місія Міжнародної фінансової корпорації Світового банку...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
«З'єднати мікрорайон Левандівка і Рясне — це пріоритет для міста», — Андрій Садовий...
 >>> 
Андрій Садовий: «Всі, хто організовував, замовляв, виконував провокації, понесуть серйозне покарання»...
 >>> 
А. Садовий про напади на мерію: «Такі речі є недопустимі в нашому місті і в нашій державі»...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
Злодію, який обікрав церкву на Львівщині, доведеться відсидіти за ґратами 3 роки та 6 місяців...
20-09-2019, 10:13  >>> 
Стрілянина у Вашингтоні: є жертви...
20-09-2019, 09:00  >>> 
Лідера та учасників злочинної банди затримали на Полтавщині...
20-09-2019, 07:40  >>> 
   Здоров'яЗдоров
Уряд визначився, як реформувати медичну освіту...
23-08-2019, 07:38  >>> 
Литва закупить таблетки йоду майже на мільйон євро через Білоруську АЕС...
20-08-2019, 08:31  >>> 
Закарпатські митники припинили схему, яка могла формувати необґрунтовані ціни на ліки...
25-06-2019, 21:13  >>> 

Наступного тижня відбудеться IT Arena 2019

Суспільство | 20-09-2019, 18:10Коментарів: 0 0 Переглядів: 259 259    
Львів збирає найкращих фахівців галузі ІТ. З 27 до 29 вересня на стадіоні «Арена Львів» відбудеться IT Arena 2019. Подія збере 4000 відвідувачів і майже сотню спікерів.

Наймасштабніша техподія України відбудеться з 27 до 29 вересня у Львові вже вшосте. Подія збере 4000 відвідувачів і майже сотню спікерів з глобальних технологічних компаній — Spotify, Microsoft, Mercedes-Benz, Zalando, IBM та ін.

Офіційна мова конференції — англійська. На події будуть присутні україномовні представники IT компаній, партнерів та українські стартапи.

«У кожному з нас — добро і зло, і що з них переможе — залежить лише від нас. Те ж саме відбувається і в світі технологій — що потрібно для того, аби перемогла людяність? Про це будемо говорити на ІТ Arena цього року. Життя у світі фейків та штучного інтелекту, світ міксованої реальності, технологічні рішення, які рятують життя або йому ж і загрожують.

Як створити феноменальну брехню, на яку поведуться мільйони і побудувати на фейках власний успіх? Або ж технологічний стартап у невеликій східноєвропейській країні, який стане кількамільярдним бізнесом? Про те, як неймовірні ідеї стали реальністю на ІТ Аrena розкажуть головні спікери цього творець успішних фейків Уба Батлер та румунський бізнесмен Даніел Дінес", — зазначають організатори.

З додатковими питаннями звертатись до Христини Максименко, khrystyna.maksymenko@itcluster.lviv.ua.
   Новини по темі: Суспільство
З головою Державної служби якості освіти мер Львова обговорив розвиток цієї галузі в Україні...
26-09-2019, 14:32  >>> 
Ціна на деревину. Скільки, чому і як....
26-09-2019, 14:31  >>> 
У дендропарку «Під Гараєм» триває сезон екскурсій!...
26-09-2019, 13:39  >>> 
До державного бюджету від Львівщини надійшло близько 1460 млн грн акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів...
26-09-2019, 13:09  >>> 
ГРОМАДЯНИН ТУРЕЧЧИНИ ХОТІВ НЕЗАКОННО ПОТРАПИТИ ДО ЄС...
26-09-2019, 13:08  >>> 
Чи може іноземець бути підприємцем та обрати спрощену систему оподаткування...
26-09-2019, 13:07  >>> 
РепідТрайдент – 2019»: бій без права на поразку...
26-09-2019, 13:06  >>> 
   АктуальноАктуально
Новини 18 вересня: погроза підриву мосту Метро, Пристайко та формула Штайнмаєра...
19-09-2019, 00:42  >>> 
Сенцов спалив свою тюремну робу...
13-09-2019, 08:41  >>> 
"Прощавай, немита Московіє": звільнені політв’язні розповіли про свої плани...
07-09-2019, 18:27  >>> 
   ПолітикаПолітика
Німецькі ЗМІ: з 2014 року Німеччина допомогла Україні сумою в 1,4 млрд євро...
26-09-2019, 09:11  >>> 
Зеленський пояснив, що значить "генпрокурор на 100% моя людина"...
26-09-2019, 09:10  >>> 
Наступна зустріч у Нормандському форматі буде без США – Зеленський...
26-09-2019, 08:31  >>> 
   Діловий світДіловий світ
Офіційний курс: гривня продовжує зміцнюватися...
25-09-2019, 09:32  >>> 
Курс валют: гривня рекордно зміцнилася...
23-09-2019, 09:30  >>> 
Гривня продовжує зміцнюватися до долара та євро...
19-09-2019, 10:37  >>> 
   СуспільствоСуспільство
З головою Державної служби якості освіти мер Львова обговорив розвиток цієї галузі в Україні...
26-09-2019, 14:32  >>> 
Ціна на деревину. Скільки, чому і як....
26-09-2019, 14:31  >>> 
У дендропарку «Під Гараєм» триває сезон екскурсій!...
26-09-2019, 13:39  >>> 
   ВладаВлада
У НАТО відповіли на пропозицію Путіна ввести мораторій на розміщення ракет...
26-09-2019, 07:57  >>> 
Президент ухилився від відповіді на запитання про телефонну розмову з Трампом – CNN...
25-09-2019, 08:40  >>> 
Сталий розвиток неможливий під звуки пострілів і вибухів – Зеленський в ООН...
25-09-2019, 08:39  >>> 
   КультураКультура
Закарпатські митники передали «Битву Геракла з амазонками» до київського музею...
25-09-2019, 13:39  >>> 
Серіал компанії НВО "Чорнобиль" отримав три премії "Еммі"...
23-09-2019, 09:26  >>> 
В анексованому Криму Михалков відкрив кінофестиваль "Євразійський міст"...
23-09-2019, 08:19  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
14:33 У Львові відкрили вже другий майданчик для збору великогабаритних та дрібних будівельних відходів
14:32 З головою Державної служби якості освіти мер Львова обговорив розвиток цієї галузі в Україні
14:31 Ціна на деревину. Скільки, чому і як.
13:39 У дендропарку «Під Гараєм» триває сезон екскурсій!
13:09 До державного бюджету від Львівщини надійшло близько 1460 млн грн акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів
13:08 ГРОМАДЯНИН ТУРЕЧЧИНИ ХОТІВ НЕЗАКОННО ПОТРАПИТИ ДО ЄС
13:07 Чи може іноземець бути підприємцем та обрати спрощену систему оподаткування
13:06 РепідТрайдент – 2019»: бій без права на поразку
13:04 Відповідальність на противагу популізму: чого очікувати від ХІІ Екуменічного соціального тижня
13:03 У Львові перебуває місія Міжнародної фінансової корпорації Світового банку

   Анонси
Шукаєш роботу ?Тоді тобі до нас!...
17-09-2019, 15:24  >>> 
У Львові відбудеться IX Міжнародний ярмарок ретро-техніки та запчастин...
17-09-2019, 12:48  >>> 
Цієї суботи Брюховичі масштабно святкуватимуть 575-річчя...
17-09-2019, 12:47  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования