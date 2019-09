Наступного тижня відбудеться IT Arena 2019 Суспільство | 20-09-2019, 18:10 0 259 Львів збирає найкращих фахівців галузі ІТ. З 27 до 29 вересня на стадіоні «Арена Львів» відбудеться IT Arena 2019. Подія збере 4000 відвідувачів і майже сотню спікерів.



Наймасштабніша техподія України відбудеться з 27 до 29 вересня у Львові вже вшосте. Подія збере 4000 відвідувачів і майже сотню спікерів з глобальних технологічних компаній — Spotify, Microsoft, Mercedes-Benz, Zalando, IBM та ін.



Офіційна мова конференції — англійська. На події будуть присутні україномовні представники IT компаній, партнерів та українські стартапи.



«У кожному з нас — добро і зло, і що з них переможе — залежить лише від нас. Те ж саме відбувається і в світі технологій — що потрібно для того, аби перемогла людяність? Про це будемо говорити на ІТ Arena цього року. Життя у світі фейків та штучного інтелекту, світ міксованої реальності, технологічні рішення, які рятують життя або йому ж і загрожують.



Як створити феноменальну брехню, на яку поведуться мільйони і побудувати на фейках власний успіх? Або ж технологічний стартап у невеликій східноєвропейській країні, який стане кількамільярдним бізнесом? Про те, як неймовірні ідеї стали реальністю на ІТ Аrena розкажуть головні спікери цього творець успішних фейків Уба Батлер та румунський бізнесмен Даніел Дінес", — зазначають організатори.



З додатковими питаннями звертатись до Христини Максименко, khrystyna.maksymenko@itcluster.lviv.ua.