Із 1 жовтня змінюються реквізити бюджетних рахунків для сплати податків і зборів Суспільство | 20-09-2019, 14:58 0 864

Державною казначейською службою України на виконання пункту 3 Постанови Правління Національного банку України від 28.12.2018 № 162 «Про запровадження міжнародного номера банківського рахунка (IBAN) в Україні» здійснено заміну діючих рахунків для зарахування надходжень до державного та місцевих бюджетів відповідно до вимог стандарту IBAN (29 літерно-цифрових символів) із збереженням довжини номера рахунку аналітичного обліку – не більше 14 цифрових символів.

Перехід на міжнародні номери рахунків при обслуговуванні бюджетів за доходами буде здійснено Казначейством з 1 жовтня 2019 року.

Таким чином, починаючи з 01 жовтня 2019 року змінюються реквізити бюджетних рахунків для сплати податків і зборів, відкритих відповідно до вимог стандарту IBAN.

Звертаємо увагу, що нові бюджетні рахунки розміщені на офіційному суб-сайті «Територіальні органи ДПС у Закарпатській області» єдиного веб-порталу ДПС України в розділі «Бюджетні рахунки» (https://zak.tax.gov.ua/byudjetni-rahunki/) та в центрах обслуговування платників податків.

Відділ комунікацій

ГУ ДПС у Закарпатській області

