Прокуратура на Львівщині повернула з незаконного використання 5 га земель вартістю понад 91 млн грн Суспільство | 20-09-2019, 10:14 0 264



У жовтні минулого року прокуратурою Львівської області виявлено факт систематичної несплати підприємством орендної плати за користування земельною ділянкою площею 5 га, вартістю понад 91 млн грн (землі для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування).

Зазначимо, що договір оренди було укладено між товариством та Східницькою селищною радою на 25 років.

Так, усупереч положенням земельного та цивільного законодавства, Закону України «Про оренду землі», суб’єкт господарювання використовував землю, при тому упродовж останніх 3 років не сплачував орендної плати.

З метою усунення допущених порушень, органи прокуратури області пред’явили позов, який рішенням Господарського суду Львівської області від 06.02.2019, залишеним в силі постановою Західного апеляційного господарського суду від 13.06.2019, повністю задоволено.

Договір оренди розірвано, а вказані території повернуто місцевій громаді.

18.09.2019, до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесено відомості про розірвання вказаного договору.



Пресслужба прокуратури Львівської області