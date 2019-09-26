|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Ситуація на Донбасі: бойовики 13 разів порушили режим тиші
|Суспільство | 20-09-2019, 08:58
| 0 233
|
|19 вересня противник 13 разів обстріляв позиції українських військових із застосуванням зброї, забороненої Мінськими угодами.
Джерело: Facebook-сторінка командування ООС
Деталі: Обстріли велись із мінометів калібру 82 мм, з озброєння БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
Збройні формування Російської Федерації та її найманці порушували режим тиші поблизу Миколаївки, Богданівки, Водяного, Новотроїцького, Новомихайлівки, Золотого, Оріхового, Луганського, Травневого та Новолуганського.
Втрат серед українських військових не було.
Нагадаємо:
18 вересня збройні формування Російської Федерації та її найманці 5 разів порушили режим припинення вогню.
|
|