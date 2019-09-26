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На Донбасі зросла кількість порушень режиму тиші — ОБСЄ
|Суспільство | 20-09-2019, 07:43
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|За 18 вересня спостерігачі ОБСЄ зафіксували зростання порушень режиму припинення вогню, нарахувавши 280 вибухів в Донецькій області.
Джерело: "Укрінформ" з посиланням на звіт Організації з безпеки і співробітництва в Європі
Деталі: Більшість порушень були неподалік Світлодарська, Ясинуватої та Горлівки.
У попередньому звіті спостережна місія повідомила про 55 вибухів в Донецькій області.
На Луганщині співробітники ОБСЄ не зафіксували жодного порушення.
Також спостерігачі повідомили, що протягом 18 вересня бойовики не пропустили патрулі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на блокпостах у Старомихайліці, Верхньошироківському, Козацькому та в Петрівському.
Нагадаємо:
18 вересня збройні формування Російської Федерації та її найманці 5 разів порушили режим припинення вогню.
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