На Донбасі зросла кількість порушень режиму тиші — ОБСЄ Суспільство | 20-09-2019, 07:43 0 230 За 18 вересня спостерігачі ОБСЄ зафіксували зростання порушень режиму припинення вогню, нарахувавши 280 вибухів в Донецькій області.



Джерело: "Укрінформ" з посиланням на звіт Організації з безпеки і співробітництва в Європі



Деталі: Більшість порушень були неподалік Світлодарська, Ясинуватої та Горлівки.



У попередньому звіті спостережна місія повідомила про 55 вибухів в Донецькій області.



На Луганщині співробітники ОБСЄ не зафіксували жодного порушення.



Також спостерігачі повідомили, що протягом 18 вересня бойовики не пропустили патрулі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на блокпостах у Старомихайліці, Верхньошироківському, Козацькому та в Петрівському.



Нагадаємо:



18 вересня збройні формування Російської Федерації та її найманці 5 разів порушили режим припинення вогню.