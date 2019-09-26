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НЩодо правомірності перебування в Реєстрі неприбуткових установ та організацій обслуговуючих кооперативів, у тому числі сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів
|Суспільство | 19-09-2019, 17:32
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|Щодо правомірності перебування в Реєстрі неприбуткових установ та організацій обслуговуючих кооперативів, у тому числі сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів
У Головному управлінні ДПС у Закарпатській області інформують, що Міністерством фінансів України листом від 02.09.2019 року №11210-09-63/21886 роз’яснені питання правомірності перебування в Реєстрі неприбуткових установ та організацій обслуговуючих кооперативів, у тому числі сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.
З інформацією, викладеною у вказаному вище листі, можна ознайомитися на офіційному веб-порталі ДПС України за посиланням https://tax.gov.ua/zakonodavstvo/podatkove-zakonodavstvo/listi-dps/73637.html.
Відділ комунікацій
ГУ ДПС у Закарпатській області
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