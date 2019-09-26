Несвоєчасна сплата ЄСВ призводить до фінансових санкцій Суспільство | 19-09-2019, 17:30 0 139

Головне управління ДПС у Закарпатській області нагадує роботодавцям – юридичним особам та фізичним особам – підприємцям, фермерським господарствам, особам, які провадять незалежну професійну діяльність, що несплата єдиного соціального внеску (ЄСВ) призводить до негативних наслідків та фінансових санкцій, а також притягнення до адміністративної відповідальності.

Так, у випадку несвоєчасної або не в повному обсязі сплати єдиного внеску:

- нараховується пеня з розрахунку 0,1 % суми недоплати за кожний день прострочення сплати платежу;

- накладається штраф у розмірі 20 % своєчасно не сплачених сум внеску;

- за донарахування контролюючим органом або платником своєчасно не нарахованого внеску накладається штраф у розмірі 10 % зазначеної суми за кожний повний або неповний звітний період, за який донараховано таку суму, але не більш як 50% донарахованої суми ЄСВ;

- за неналежне ведення бухгалтерської документації, на підставі якої нараховується ЄСВ, накладається штраф у розмірі від 8 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

- за несплату, неповну сплату або несвоєчасну сплату єдиного внеску одночасно з видачею сум виплат, на які нараховується внесок, накладається штраф у розмірі 10 % таких несплачених або несвоєчасно сплачених сум.

У податковій службі зазначають, що розстрочення та відстрочення заборгованості зі сплати ЄСВ діючим законодавством не передбачено. Заборгованість не підлягає списанню.

Також не застосовується строк давності щодо нарахування, застосування та стягнення сум недоїмки, штрафів та нарахованої пені з ЄСВ.

Дізнатися про наявність/відсутність заборгованості можна особисто, звернувшись до органів ДПС з відповідною письмовою заявою, або безпосередньо переглянути інформацію в «Електронному кабінеті платника», обравши в меню приватної частини кабінету «Стан розрахунків з бюджетом».

Відділ комунікацій

ГУ ДПС у Закарпатській області

