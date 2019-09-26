Для фінансування соціальних видатків платники податків Львівщини сплатили понад 8,4 млрд грн єдиного соціального внеску Суспільство | 19-09-2019, 15:42 0 124

Протягом січня - серпня 2019 року від платників податків Львівщини до Пенсійного фонду України та інших соціальних фондів надійшло 8404,5 млн. грн. єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, що на 1 462,7 млн. грн., або на 21,1 відс. більше, ніж у тому ж періоді минулого року. Про це повідомили в управлінні моніторингу ризикових операцій та доходів Головного управління ДПС у Львівській області.

У серпні 2019 року фактичні надходження єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування склали 1 013,1 млн. грн., що на 173,5 млн. грн., або на 20,7 відс. більше, ніж у серпні 2018 року.

Щомісячно у 2019 році платники податків Львівщини сплачують на соціальні видатки, в середньому, 1050,6 млн. грн., що перевищує середньомісячний показник восьми місяців 2018 року майже на 183 млн. гривень.

