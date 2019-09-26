Відбувся круглий стіл Суспільство | 19-09-2019, 13:11 0 153





На виконання протокольного доручення Львівської обласної державної адміністрації від 27.08.2019 року та за ініціативи керівництва лісгоспу в приміщенні адмінбудинку державного підприємства «Старосамбірське лісомисливське господарство», 18.09.2019 року відбувся круглий стіл, під час якого обговорювались проблеми з якими підприємство стикається у своїй діяльності, стан охорони лісів від незаконних рубок і порушень природоохоронного законодавства.

Участь у круглому столі крім працівників лісової охорони держлісгоспу взяли перший заступник начальника Львівського ОУЛМГ Целень Я.П., перший заступник голови Старосамбірської РДА Пупа Р.Р., перший заступник голови Старосамбірської районної ради Мартич М.І., керівник Самбірської місцевої прокуратури Заходило Є.М., керівник Старосамбірського відділення поліції Захарчик С.В., голова Громадської ради при Державному агентстві лісових ресурсів України Масюк В.В., голова Громадської ради при Львівському ОУЛМГ Білас С.Я., підприємці району та небайдужі до охорони природи активісти.

У вступному слові директор лісгоспу Мрочко Ю.М. ознайомив присутніх із станом фінансово-господарської діяльності лісгоспу в 2019 році.

Головний лісничий Задільський В.В. зробив аналіз причин незаконних рубок, ознайомив із новими законами, які посилюють відповідальність за незаконні рубки, перевезення, зберігання та збут незаконно добутої лісопродукції. Розказав, які заходи вживаються в лісгоспі по недопущенню незаконних рубок та дотримання вимог лісового законодавства. Вказав на суттєве покращення показників по виявленню незаконних рубок в порівнянні із попередніми роками.

Також звернув увагу присутніх на виконання указу Президента України від 9 липня цього року № 511/2019 «Про деякі заходи щодо збереження лісів та раціонального використання лісових ресурсів», вимог голови Львівської ОДА Маркіяна Мальського на дотримання вимог лісового законодавства, недопущення незаконних рубок та висвітлення в ЗМІ та сайті лісгоспу інформації про діяльність лісгоспу та проведення лісогосподарських заходів.



ДП «Старосамбірське ЛМГ»

