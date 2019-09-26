Скористайтесь правом податкової знижки на навчання та поверніть частину сплаченого податку Суспільство | 19-09-2019, 12:51 0 205

Головне управління ДПС у Львівській області нагадує, що у 2018 році до Податкового кодексу України внесено зміни, якими розширено коло платників, які мають право на податкову знижку для відшкодування витрат на навчання.

Зокрема, мають право та змогу повернути частину сплаченого податку громадяни, які сплачують за освітні послуги, що надаються дошкільними, шкільними та позашкільними закладами освіти. Підтвердженням отриманих освітніх послуг є угода, яку платник складає із закладом освіти. В такій угоді має бути зазначено: хто надає послугу, хто її отримує, яка сума та термін надання послуги. Угоди та розрахункові документи, які підтверджують сплату коштів, платник має зберігати протягом трьох років.

Для отримання податкової знижки за 2018 рік громадяни мають подати декларацію про отримані доходи до контролюючого органу, в якому перебуває на обліку платник податків, з 1 січня до 31 грудня 2019 року.

Якщо платник податку до кінця податкового року, наступного за звітним не скористався правом на нарахування податкової знижки за наслідками звітного податкового року, таке право на наступні податкові роки не переноситься.

Порядок та умови надання податкової знижки визначено ст. 166 Податкового кодексу України.

