|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
З'явилося відео затримання "мінера" на мосту в Києві
|Суспільство | 19-09-2019, 07:39
| 0 137
|
|З’явилося відео спецоперації із затримання чоловіка, який погрожував підірвати міст Метро.
Джерело: відео затримання від речника Нацполіції Ярослава Тракала.
На опублікованому силовиками відео видно, як спецпризначенці оточують "мінера". Затриманий чоловік самостійно вийшов з машини і ліг на землю.
Нагадаємо:
18 вересня невідомий чоловік перекрив своєю автівкою міст Метро і став погрожувати його підірвати. Він здійснив кілька пострілів у повітря і збив дрон правоохоронців.
|
|