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| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
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| Газета №35 (55) / 2014
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ОГОЛОШЕННЯ!
|Суспільство | 18-09-2019, 19:26
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Львівський міський центр зайнятості запрошує громадян
для працевлаштування за посадами:
викладач інформаційних технологій, викладач перукарської, візажної та манікюрної справи, старший майстер, майстер виробничого навчання (електрогазозварник)
для Львівського центру професійно-технічної освіти ДСЗ
(Додаткова інформація у фахівців відділу взаємодії з роботодавцями
або за тел.: 244-07-67, 244-59-91).
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