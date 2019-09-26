ОГОЛОШЕННЯ! Суспільство | 18-09-2019, 19:26 0 302

Львівський міський центр зайнятості запрошує громадян

для працевлаштування за посадами:

викладач інформаційних технологій, викладач перукарської, візажної та манікюрної справи, старший майстер, майстер виробничого навчання (електрогазозварник)

для Львівського центру професійно-технічної освіти ДСЗ



(Додаткова інформація у фахівців відділу взаємодії з роботодавцями

або за тел.: 244-07-67, 244-59-91).

