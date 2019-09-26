Британська нафтогазова компанія планує інвестувати на розвиток Львівського регіону 3 850 000 гривень Суспільство | 18-09-2019, 14:30 0 204

Товариство з обмеженою відповідальністю «Юсенко Надра» підписало Меморандум про соціально-економічну співпрацю з селищами Старосамбірського та Самбірського районів, що у Львівській області. «Юсенко Надра» – українське дочірнє підприємство британської незалежної нафтогазової компанії Cadogan Petroleum, яка вже 13 років працює в Україні. Меморандум діятиме впродовж 2019-2022 років, загальний обсяг фінансування на розвиток регіону становитиме 3 850 000 гривень.

Мета Меморандуму полягає у спільній співпраці компанії з селищами Старосамбірського та Самбірського районів у проектах з розвитку соціальної інфраструктури: співфінансування проектів з благоустрою, будівництва, ремонту, вуличного освітлення населених пунктів. Йдеться про Чуквянську, Страшевицьку та Волянську сільські ради.

Зазначимо, що попередньо ТзОВ «Юсенко Надра», що входить у групу Cadogan Petroleum, подала заявку до Державної служби геології і надр України, на отримання 20-річного спецдозволу на видобування Блажівського нафтового родовища, що на Львівщині.

«Наша компанія має намір працювати та інвестувати у розробку нафтогазових родовищ у Львівській області ще якнайменше 20 років. Цей Меморандум декларує нашу готовність і надалі ефективно співпрацювати з місцевими громадами. Після завершення геологічного вивчення та повного виконання ліцензійної програми робіт Монастирецької ліцензійної площі компанія вже подала пакет документів на отримання спецдозволу на видобування Блажівського нафтового родовища, що розташовано в Самборському та Старосамбірському районах на Львівщині та розраховує на підтримку місцевої влади щодо наших планів», – розповів Андрій Білий, генеральний директор українського офісу Cadogan Petroleum.

Нагадаємо, що за час своєї діяльності в Україні, компанія інвестувала близько 4 млрд грн. Майже 10% від цієї суми, близько 380 мільйонів гривень, за останні два роки були вкладені у Львівську область. Cadogan Petroleum співфінансовувала та реалізовувала різноманітні соціальні проекти для громад, включаючи, але не обмежуючись проектами енергозбереження та зменшення викидів, ремонту доріг та об’єктів інфраструктури, газифікації сіл, тощо.



