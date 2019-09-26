"Лісові бджілки” Суспільство | 18-09-2019, 14:29 0 154



Учні шкільного лісництва «Лісові бджілки» разом з заступником директора з виховної роботи Оленою Дух та педагогом-організатором Лідою Хемич ОЗНЗ Перемишлянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. ім. Омеляна Ковча відвідали Суходільське лісництво ДП “Бібрський лісгосп”.



Лісничий Суходільського лісництва Олександр Братасюк, ознайомив учнів шкільного лісництва з професією лісівника, розказав багато цікавого про ліс, та вирощування садивного матеріалу. Розказав, які деревні та чагарникові породи вирощують у лісництві та біологію їх розвитку. Ознайомив з насінням різних порід та методами підготовки їх до посіву. Під час огляду посівів дуба звичайного лісничий ознайомив учнів з технологією вирощування сіянців, методами боротьби з борошнистою росою, агротехнікою доглядів за посівами.



Значну зацікавленість учнів викликав відділ зеленого черенкування та вирощування декоративного садивного матеріалу. Лісничий Олександр Братасюк наочно показав дітям, як проводиться живцювання, а також школу де укорінені живці різних порід, висаджені для дорощування.



Учні шкільного лісництва «Лісові бджілки» залишились задоволені екскурсією, під час якої почерпнули багато цікавого про ліс та вирощування садивного матеріалу для лісу та озеленення.



Набуті знання учні шкільного лісництва “Лісові бджілки” використають під час підготовки та презентації своїх проектів на обласному конкурсі на “Краще шкільне лісництво” в наступному році.

