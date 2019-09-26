Кількість наданих послуг платникам у ЦОП Закарпаття протягом серпня – майже 9 тисяч Суспільство | 18-09-2019, 13:44 0 151

У роботі 10-ти Центрів обслуговування платників у Закарпатській області задіяні 72 працівники. Протягом серпня 2019 року вони надали закарпатцям 8,9 тис. адміністративно-податкових послуг.

Зазначимо, що більше 87% послуг платники податків області одержали саме в центрах обслуговування – спеціальних місцях для надання послуг, що забезпечують кращу якість та швидкість їх надання.

Вже традиційно найпопулярнішою залишається послуга видачі картки платника податків та внесення до паспорта громадянина України даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків. Так, протягом серпня 2019 року в ЦОП області видано 6,2 тис. реєстраційних номерів.

Нагадаємо, що Центрами обслуговування платників Головного управління ДПС у Закарпатській області надається комплекс адміністративних, консультативних та інформаційних послуг. Платники без черги, у зручний для них час, мають змогу подати податкову звітність, отримати кваліфіковану консультацію, адміністративні послуги, а в ЦОП м. Ужгорода – отримати ключі електронного цифрового підпису.

Варто зазначити, що на допомогу платникам у вирішенні їх питань можуть прийти такі онлайн-сервіси як ЗІР та Електронний кабінет платника.

Відділ комунікацій

ГУ ДПС у Закарпатській області

