Коли ювелірні прикраси не прикрашають Суспільство | 18-09-2019, 13:44 0 152 thumb=left]http://www.mediastar.net.ua/members/uploads/posts/2019-09/1568803804_img-20190917-wa0001.jpg[/thumb]

47-річна громадянка України, мешканка Тернопільщини, прибула з Ізраїлю до України авіарейсом «Тель-Авів – Львів». В аеропорту «Львів» для проходження митного контролю обрала смугу руху спрощеного митного контролю «зелений коридор».

Під час огляду її валізи було виявлено ювелірні вироби зі срібла в асортименті (ланцюжки, браслети, сережки, каблучки, підвіски тощо). Окрім норми, встановленої ч.1 ст. 374 Митного кодексу України, що не перевищує еквівалент 1000,00 євро, митники виявили майже 500 прикрас вагою понад 2,4 кг.

Так громадянка намагалася перемістити товар, що при ввезенні на митну територію України підлягає оподаткуванню. Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбачених статтею 471 Митного кодексу України. Товар вилучено. Справу скерують до суду.