Підприємства-спрощенці сплатили до місцевих бюджетів Львівщини майже 223 млн грн єдиного податку Суспільство | 18-09-2019, 13:43 0 146



В управлінні податків і зборів з юридичних осіб Головного управління ДПС у Львівській області повідомили, що у серпні 2019 року підприємства, що перебувають на спрощеній системі оподаткування на Львівщині та є платниками єдиного податку третьої групи, сплатили до місцевих бюджетів Львівської області 44,6 млн. грн. єдиного податку. Це на 6,8 млн.грн., або майже на 18 відс. більше, ніж у серпні 2018 року.

Протягом січня - серпня 2019 року до місцевих бюджетів області від підприємств-платників єдиного податку третьої групи надійшло 222,9 млн. грн. Це на 40,5 млн. грн., або на 15,9 відс. більше, ніж у тому ж періоді 2018 року.



