Електронний сервіс ДПС: пошук та перегляд фіскального чека Суспільство | 18-09-2019, 13:42 0 165

В Головному управлінні ДПС у Закарпатській області нагадують про можливість використання електронного сервісу «Пошук фіскального чека», який дозволяє покупцеві товарів (послуг) здійснювати перегляд фіскального касового чеку, що формується як традиційними реєстраторами розрахункових операцій (далі – РРО), так і створений новітніми РРО. За допомогою сервісу, який функціонує у відкритій частині Електронного кабінету, покупці товарів (споживачі послуг) можуть перевірити достовірність отриманого фіскального чеку та встановити факт його наявності (відсутності) в базі даних ДПС. Для пошуку та перегляду фіскального касового чеку необхідно ввести: фіскальний номер РРО, дату та час видачі чеку (для традиційних РРО).

У разі відсутності або невідповідності реквізитів чеків в інформаційній базі ДПС споживачі можуть направити до фіскальної служби письмові звернення із цих питань з додаванням копій отриманих розрахункових документів для організації аналізу та у разі необхідності проведення відповідних контрольно-перевірочних заходів.

ДПС буде вивчено причину, через яку електронний чек не потрапив до системи та вжито відповідних заходів. Разом з тим, звертаємо увагу суб’єктів господарювання на обов’язковість дотримання вимог чинного законодавства України при проведенні готівкових розрахунків за реалізовані товари (надані послуги) та інших операцій з готівкою.

Відділ комунікацій

ГУ ДПС у Закарпатській області