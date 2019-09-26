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Місцева прокуратура судиться за земельну ділянку у Львові вартістю майже 520 тис грн
|Суспільство | 18-09-2019, 11:28
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У ході здійснення представницької діяльності Львівською місцевою прокуратурою №2 виявлено факт незаконного вибуття з комунальної власності територіальної громади м.Львова земельної ділянки вартістю майже 520 тис грн.
Так, керівник Львівської місцевої прокуратури №2 Львівської області звернувся до Господарського суду Львівської області із позовною заявою у інтересах держави до Товариства з обмеженою відповідальністю, у приватній власності якого перебувала ділянка на вул.І.Біберовича у м.Львові, площею 0,577 га.
Прокуратура вимагала витребувати вказане майно з чужого незаконного володіння та скасувати на нього державну реєстрацію права власності, оскільки
міською радою рішення про відчуження цієї землі не приймалось а державний акт на право приватної власності не видавався.
На даний час справа перебуває на розгляді в суді.
Пресслужба прокуратури Львівської області
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