Доба в ООС: 11 ворожих обстрілів Суспільство | 18-09-2019, 08:38 0 145 Упродовж 17 вересня бойовики 11 разів порушили режим припинення вогню.



Джерело: Facebook-сторінка командування ООС



Деталі: Противник вів обстріли українських позицій із заборонених Мінськими угодами мінометів 82 мм, а також з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.



Бойовики обстріляли околиці Новотроїцького, Водяного, Павлополя, Лебединського, Залізного, Новотошківського, Новолуганського та Луганського.



Нагадаємо:



17 вересня під час виконання бойового завдання один військовий загинув, двоє - отримали поранення.