У Мінветеранів порахували кількість учасників бойових дій Суспільство | 18-09-2019, 08:37 0 151 Статус учасника бойових дій наразі мають близько 370 тисяч осіб.



Джерело: "Укрінформ"



Деталі: За даними Міністерства у справах ветеранів, така кількість ветеранів зареєстрована в Україні станом на 1 липня 2019 року.



Дані оприлюднено у рамках прес-конференції на тему "Стан ветеранського руху в Україні" в матеріалах проекту "Без броні".



Нагадаємо:



14 серпня Кабінет міністрів України прийняв рішення про створення Єдиного державного реєстру ветеранів війни.

Президент України Володимир Зеленський заявив про підготовку закону про статус ветеранів, який закріпить механізм визначення статусу учасників бойових дій і статусу добровольців.