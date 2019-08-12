В Україні видано вже третій кредит для ЕСКО-інвестора на суму майже 16 млн гривень, що у понад 5 разів перевищує першу позику Суспільство | 12-08-2019, 16:27 0 32 Завдяки активній роботі Держенергоефективності, Проекту ПРООН з енергосервісу та експертів в Україні розпочато розвиток «ЕСКО-факторингу» - дієвого банківського інструменту для кредитування енергосервісних проектів.









Так, у 2019 р. за моделлю «ЕСКО – факторинг» Комерційний Індустріальний Банк (КІБ, https://cib.com.ua) оформив інвесторам:









- 1-ий пілотний кредит на суму близько 3 млн грн;









- 2-ий кредит вартістю близько 2 млн грн;









- 3-ій кредит на суму майже 16 млн грн, що буде реалізовано у вигляді 2 траншів: 7,3 млн грн та 8,5 млн гривень.









Домовленості щодо 3-го кредиту досягнуто між інвестором та банком за результатами успішної реалізації першого проекту «ЕСКО-факторингу». Так, за останні 6 місяців ц.р. залучені компанією кредитні кошти на 85% вже повернуто банку із випередженням графіка виплат.









Зважаючи на дієвість такої моделі факторингу, банком вирішено збільшити обсяг кредитних коштів на ЕСКО-проекти у понад 5 разів – до майже 16 млн гривень.









Крім цього, довіра банку до ЕСКО-механізму відобразилася на:









- зниженні ставки кредитування на кілька відсотків;







- продовженні строку кредитування у 2 рази.









«Таким чином, 3-ій проект «ЕСКО-факторингу» дозволить реалізувати енергоефективні заходи у близько 60 бюджетних закладах у 5-ти містах України: Києві, Одесі, Славутичі, Бородянці, Дрогобичі», - прокоментував Голова Держенергоефективності Сергій Савчук.









За підтримки Держенергоефективності та Проекту ПРООН з енергосервісу широке впровадження факторингу дозволить у кілька разів пришвидшити темпи інвестування в енергосервіс в Україні.





