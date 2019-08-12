Відтепер декларацію відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці можна подати онлайн Суспільство | 12-08-2019, 16:11 0 36



З липня Головне управління Держпраці, як учасник пілотного проекту, надає адміністративну послугу з реєстрації декларацій відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці в електронному вигляді. Отримати цю послугу можна через Єдиний державний портал адміністративних послуг (https://my.gov.ua). Скористатись цією можливістю можуть усі підприємства зареєстровані у Львівській області.

Для цього керівник суб’єкта господарювання, маючи електронний цифровий підпис (ЕЦП), повинен зареєструватись в особистому кабінеті Єдиного державного порталу адміністративних послуг.

Після підтвердження процедури реєстрації обрати опції: «Безпека та захист» – «Роботи підвищеної небезпеки» – «Реєстрація Декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці» – «Замовити послугу».

В шаблоні декларації заповнити всі необхідні рядки, накласти електронний цифровий підпис та подати до Головного управління. Протягом п’яти робочих днів з дня надходження Головне управління повідомить суб’єкта господарювання про результати розгляду декларації. Зареєстрована Декларація відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці оприлюднюється на вебсайті Управління в розділі «Діяльність» – «Адміністративні послуги» – «Реєстр Декларацій за 2019 рік».

Консультації можна отримати зателефонувавши у відділ експертної роботи, ринкового нагляду та надання адміністративних послуг ГУ Держпраці у Львівській області за номером (032) 235-60-16.



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