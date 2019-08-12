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Ведмежий притулок Домажир запрошує на майстер-клас

Суспільство | 12-08-2019, 16:08Коментарів: 0 0 Переглядів: 38 38    


17 серпня з нагоди Медового спасу у Ведмежому притулку Домажир відбудеться святковий майстер-клас з розпису медового пряника – ведмежатка. Відтак,  маленькі відвідувачі та їх батьки матимуть унікальну можливість взяти участь у святі. 
Кожен зможе самостійно творити, а також не лише скуштувати свій смаколик, але й підготувати чудовий подарунок рідним та друзям. І, звичайно, пам'ятна фотосесія з особистими витворами кондитерського мистецтва чекатиме на всіх учасників.
Вартість - 70 гривень.
Початок о 14:00 годині. 
Аби взяти участь - необхідно хареєструватися за посиланням.
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