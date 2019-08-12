|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Ведмежий притулок Домажир запрошує на майстер-клас
|Суспільство | 12-08-2019, 16:08
| 0 38
|
17 серпня з нагоди Медового спасу у Ведмежому притулку Домажир відбудеться святковий майстер-клас з розпису медового пряника – ведмежатка. Відтак, маленькі відвідувачі та їх батьки матимуть унікальну можливість взяти участь у святі.
Кожен зможе самостійно творити, а також не лише скуштувати свій смаколик, але й підготувати чудовий подарунок рідним та друзям. І, звичайно, пам'ятна фотосесія з особистими витворами кондитерського мистецтва чекатиме на всіх учасників.
Вартість - 70 гривень.
Початок о 14:00 годині.
Аби взяти участь - необхідно хареєструватися за посиланням.
|
|