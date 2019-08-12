На Сумщині прикордонники припинили дві спроби незаконного переміщення товарів з РФ Суспільство | 12-08-2019, 14:17 0 141 ВІДЕО https://www.youtube.com/watch?v=5Sq3L0wAu2Q&feature=youtu.be





Сьогодні вночі, в рамках проведення спільної спеціальної прикордонної операції «Кордон-2019», прикордонники Сумського загону, реалізовуючи отриману від оперативно-розшукових підрозділів інформацію, припинили дві спроби незаконного переміщення через кордон товарів народного споживання.



Так, в районі населеного пункту Славгород Краснопільського району прикордонний наряд виявив транспортний засіб «УАЗ». Він знаходився неподалік кордону. Під час його огляду було знайдено 172 ящики з косметикою виробництва РФ.



Вже незабаром, поблизу населеного пункту Грабовське, інший прикордонний наряд виявив на березі озера 14 мішків з автозапчастинами, також виробництва РФ. Їх правопорушники незаконно перемістили через кордон на територію України використовуючи надувний гумовий човен.



Наразі тривають заходи щодо встановлення осіб, причетних до здійснення протиправної діяльності. В подальшому товар буде передано співробітникам ДФС.





