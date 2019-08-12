ПІД ЧАС ВИХІДНИХ БУКОВИНЦІ НОСИЛИ ТА ХОВАЛИ КОНТРАБАНДУ Суспільство | 12-08-2019, 14:16 0 72



За вихідні прикордонники Чернівецького загону не допустили у двох випадках переміщення тютюнової контрабанди та затримали буковинця.

Так, прикордонним нарядом, з-поміж курсантів Національної академії Держприкордонслужби, що віднедавна посилюють державний кордон в межах Чернівецької області, виявлено групу невідомих осіб. Останні із ношами прямували в сторону кордону із Румунією. Несподівана зустріч пачкарів із прикордонним нарядом змусила порушників покинути свій товар та вдатися до втечі. В результаті переслідування прикордонникам довелося стріляти у повітря аби зупинити «спринтерів». В ході пошукових заходів групою реагування відділення «Красноїльськ» на напрямку втечі чоловіків було затримано місцевого мешканця. Чоловік імовірніше є причетним до тютюнової контрабанди.

Буковинця прикордонники затримали за спробу незаконного перетинання державного кордону України. Мешканцю населеного пункту Красноїльськ доведеться сплатити штраф.

Також за вихідні, прикордонниками відділення «Шепіт» виявлено схованку із сигаретами, які були підготовлені до подальшого транспортування.

Свій сховок ділки облаштували між загороджувальним парканом та лінією кордону. В цілому у схованці виявлено 6 пакунків із сигаретами відомих марок, які були обгорнуті чорним поліетиленом.

Загалом, у двох порушники втратили понад 6 тисяч пачок тютюнових виробів на суму майже 200 тисяч гривень.



Пресслужба Чернівецького

прикордонного загону

