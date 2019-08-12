СТОП ХАБАР Суспільство | 12-08-2019, 10:30 0 103

Активне проведення заходів з протидії корупційній складовій серед прикордонників продовжує приносити позитивні результати. Під час вихідних, було зафіксовано дві спроби давання хабарів прикордонникам Львівського загону. Грошові винагороди пропонували громадянин України у міжнародному автомобільному пункті пропуску «Рава - Руська» у розмірі 100 доларів США, за безперешкодний перетин державного кордону у зв’язку із відсутністю відмітки про консульський облік в паспортному документі. А у другому випадку громадянин Республіки Польща також у цьому пункті пропуску пропонував неправомірну вигоду у розмірі 100 злотих за безперешкодний перетин державного кордону у зв’язку із відсутністю страхового поліса «Зелена карта».

В діях порушників вбачаються ознаки адміністративного правопорушення передбачені ст.369 ККУ «Пропозиція щодо надання неправомірної вигоди», по даним фактам було повідомлено працівників Національної поліції.



Керівництво Львівського прикордонного загону звертається до усіх учасників руху не порушувати чинного законодавства України та не намагатися втягнути у протиправну діяльність співробітників Державної прикордонної служби, пропонуючи хабарі за прийняття неправомірних рішень.

Пресслужба Львівського прикордонного загону

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